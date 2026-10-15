Тодор Киселичков: Футболен празник за Бургас

Утре, Нефтохимик (Бургас) приема ЦСКА 1948 (София). Срещата е от 1/16 финалите на турнира за купата на България.

„Надявам се да се получи футболен празник за Бургас. Отдавна не е идвал отбор от елита, а Нефтохимик скоро не е играл срещу съперник от толкова високо ниво. Разликата в класите е огромна. Наясно сме с това. Ще направим възможното да затрудним с каквото можем противника. Футболът е за хората. Нека да дойдат на стадиона. Като го направят, играчите ни ще усетят истинската футболна атмосфера. Такъв мач е от полза за футболистите ни“, коментира пред Sportal.bg Тодор Киселичков, треньор на бургазлии.

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