Богдан Караичич: Дори да бяхме спечелили, вероятно нямаше да е заслужено

Треньорът на Балкан Ботевград Богдан Караичич направи равносметка след драматичния мач срещу италианския Рома в ЕвроКъп. Ботевградчани бяха близо до победата, но отстъпиха след продължение. Наставникът първо честити успеха на съперника и в частност на колегата си Алесандро.

"Първо, искам да поздравя отбора на Рома за победата и специално Алесандро - старши треньорът, който ми е близък приятел, с който бяхме заедно в Русия. Поздравления за всичко, което постигат до момента.Относно мача - мисля, че дори да бяхме спечелили, вероятно нямаше да е напълно заслужено. Но в крайна сметка загубихме цялата си състезателна сила и нямахме достатъчно енергия, за да победим в продължението. Въпреки това се борихме много, много упорито. Мисля, че изиграхме страхотен мач според нашите стандарти и се надявам да имаме повече късмет в следващите мачове - особено ако разполагаме с достатъчно играчи на терена, за да завършим сезона по правилния начин за нас", започна Караичич.

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Наставникът на ботевградчани разкри и притеснителната статистика около здравословните проблеми в състава си, довели до 7-а контузия за последния месец.

"Честно казано, не знам какво става. Наистина не знам. Става въпрос за твърде много неща - това е 7-а контузия в рамките на един месец за нас. Така че, очевидно има неща, които трябва да променим в нашия подход и в начина, по който правим нещата. Но знаете, това е нова организация на ниво ЕвроКъп и има много неща, които трябва да адресираме и подобрим, за да нямаме толкова много контузии. Затова трябва да се справим, въпреки всички тези проблеми, които имаме. Така че в момента е малко прекалено за нас и все още нямам точна информация за тези контузии и дали ще ни трябват други момчета, но се надявам някои неща да се променят скоро.“

В крайна сметка наставникът на Балкан разкри и какво не е достигнало за успех срещу Рома.

Мисля, че човешкият ресурс и малко повече опит. В крайна сметка наистина нямаше повече състезатели. Вярвам, че отново много играчи завършиха мача с по 5 лични нарушения. Дали всички те бяха нарушения или не - има някой друг, който да оцени тези неща, но много фалове от наша страна бяха отсъдени за нашите играчи, имахме и няколко контузии. Работим върху това да бъдем търпеливи, да имаме енергия да затворим мача и надяваме се дори да го спечелим, но ще научим много от този опит и се надявам това да бъде стъпка в друга насока за нас", завърши Караичич.

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