На живо от Рим: Билети на невероятни цени за Рома - Балкан, залата ще е пълна

Българският шампион Балкан гостува тази вечер на Рома в турнира ЕвроКъп. Срещата от третия кръг на Група D в "Палацето дело Спорт" започва в 21:00 часа българско време.

Ботевградчани загубиха от германския Рациофарм Улм като гости и от силния турски тим Бахчешехир у дома в първите си две срещи във втората по сила баскетболна клубна надпревара на Стария континент.

Рома, където основен инвеститор е словенската суперзвезда Лука Дончич, е с победа и загуба дотук.

При цени на билетите от 3 евро, очакванията са, че залата, която е с капацитет 3500 места, ще бъде пълна за мача.

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Снимки: Imago