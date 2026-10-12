Тунчев след тежкото поражение: Червеният картон повлия, сами сме си виновни

Старши треньорът на Арда Александър Тунчев коментира тежката загуба с 0:5 от Лудогорец в Разград. Наставникът на кърджалийци призна, че червеният картон е оказал влияние върху развоя на двубоя, но подчерта, че отборът му трябва да подобри представянето си в защита.

„Червеният картон повлия. Недопустимо е футболист да постъпва по този начин. Започнахме мача добре. Лесно допуснахме първия гол. Ясно ни е, че с млади футболисти отзад ще допускаме грешки. Мога да кажа, че имаха късмет при някои от головете с рикошетите, но сами сме си виновни“, заяви Тунчев.

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Треньорът обясни какъв е бил планът на Арда след изгонването, като призна, че отборът не е успял да го изпълни по желания начин.

„Идеята след червения картон беше да бъдем групирани и компактни и да действаме на контраатаки, но за съжаление не успяхме. Не е приятно да допуснеш пет гола. В последните мачове допускаме доста и трябва да променим това нещо. Трябва да подобрим синхрона във фаза защита и цялостно на целия отбор. Имаме млади момчета в центъра на защитата“, добави наставникът на Арда.

Тунчев се надява предстоящият мач за Купата на България да помогне на тима да възстанови самочувствието си. Той коментира и кадровата ситуация в отбора, като очаква Доминик Янков и Акинтола да се завърнат към тренировъчния процес през следващата седмица.

„Хубавото е, че идва мач за Купата, към който със сигурност ще подходим доста сериозно. Надявам се да си върнем самочувствието. Имам достатъчно футболисти към момента. Надявам се през другата седмица и Доминик Янков, и Акинтола да започнат тренировки и да са на линия за мача с Левски“, завърши Тунчев.

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