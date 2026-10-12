Йовичевич: Трябва да върнем Лудогорец, където му е мястото

Наставникът на Лудогорец Игор Йовичевич бе доволен от повторния си дебют начело на “орлите” и победата с 5:0 над Арда. Специалистът смята, че разградчани трябва да се върнат на мястото, което е бил, визирайки върха на класирането.

Лудогорец съсипа Арда при завръщането на Йовичевич

“За мен е чест да бъда част от тази лига и да продължим това, което започнахме преди година и полоивина. Виждам една мотивирана група играчи. Ключът бе да бъдем отбор и да бъдем фокусирани. Трябва да се върнем там където бяхме. Това са битки, които трябва да минаваме заедно и да растем като група”, каза Йовичевич.

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