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Ивайло Тодоров за хикса в Берковица

  • 12 окт 2026 | 08:29
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Ивайло Тодоров за хикса в Берковица

0:0 приключиха в Берковица, местния Ком и едноименния тим на Севлиево. Срещата е от осмия кръг на Северозападната Трета лига.

Ивайло Тодоров, старши треньор на гостите коментира пред клубния сайт.

„Поздравявам и двата отбора, че използват млади футболисти - това е пътят! Който не го е разбрал, поне за мен - бърка. Бяхме по-добрият отбор в 80 минути от мача. Единствено в 19-те минути след червения картон за Ком нямахме контрол над ситуацията, макар да бяхме с човек повече. Изпуснахме много положения - вероятно 6-7 ситуации. Берковица също имаха 3 чисти положения, което е напълно нормално - и двата отбора играят открит футбол и искат да се надиграват. Нашите футболисти изпълниха множество от тактическите указания като позициониране в защита, а и в атака. Бяха много дисциплинирани. Няма нужда да се вглеждаме в класирането, защото то не е напълно реално - доста тимове, както и ние, сме с два мача по-малко. Едва зимата, на полусезона може да се прецени. Сега пак ни предстоят две седмици да почиваме без официален мач, което означава, че за около 40 дни ще сме изиграли едва 1-2 шампионатни срещи. Нашата цел е да изградим отбор и аз се радвам, че работя с тези млади футболисти, които с малки крачки прогресират напред в стремежа си да влязат в мъжкия футбол. Колективът в съблекалнята ми прави отлично впечатление и виждам, че момчетата наистина идват да работят с удоволствие. Сигурен съм, че това, което ни липсва, е особено в завършващата фаза. Поради което изпуснахме доста точки дотук, ще го наваксаме. Донякъде е въпрос и на класа в завършващия удар или пас, но вървим в правилната посока и няма да избягаме от нея да даваме всеки път шанс на младите. Това за нас е истината“.

Снимки: ФК Севлиево-фейсбук и komberkovitsa.com

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