Силен Мартин Атанасов донесе успех на Олимпиакос над Сънтори Сънбърдс в Италия

Гръцкият гранд Олимпиакос постигна убедителна победа с 3:0 (25:23, 25:22, 25:19) срещу японския Сънтори Сънбърдс Осака в мач от четвъртото издание на приятелския волейболен турнир „Йези Волей Къп“. С този успех възпитаниците на Алберто Джулиани завършиха на трето място в надпреварата.

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Българският национал Мартин Атанасов направи изключителен мач и се превърна в най-резултатния състезател за победителите, завършвайки с 14 точки (3 аса и 3 блока).

Олимпиакос започна много силно срещата и бързо дръпна в резултата с 10:5. Японският тим постепенно намери ритъма си и скъси дистанцията до 21:19. Гръцкият гранд все пак стигна до четири сетбола, а Ерик Рьорс оползотвори последната възможност за 25:23. Вторият гейм премина през по-равностойна борба, като при 18:18 Мартин Атанасов отново застана на сервис и направи ключова серия, извела тима му до преднина от 21:18. Сънтори опита да се върне в играта с няколко бързи точки, но добра акция на блок и финална атака през зона 4 на Рьорс затвориха частта при 25:22.

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В третия гейм треньорът Алберто Джулиани направи няколко промени, но мощният сервис на пирейци продължи да прави разликата. Нова силна серия на начален удар и ас на Мартин Атанасов осигуриха аванс от 12:9. Българинът продължи да реализира важни точки в атака - първо през пайп за 16:12, а след това и през зона 4 за 17:13. Олимпиакос затвори мача с 25:19 след финална точка на 17-годишния юноша Христос Пердикеас.

Снимка: Официален сайт на Олимпиакос

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