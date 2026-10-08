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Мартин Атанасов и Олимпиакос с победа над Флойсвос

  • 8 окт 2026 | 11:02
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Мартин Атанасов и Олимпиакос с победа над Флойсвос

Националът Мартин Атанасов и Олимпиакос (Пирея) постигнаха победа с 3:1 (25:17, 25:17, 22:25, 25:22) в контрола срещу Флойсвос в приятелска среща, играна в зала „Мелина Меркури“.

Самуил Вълчинов с 13 точки за Фойникас, Мартин Атанасов дебютира за Олимпиакос
Самуил Вълчинов с 13 точки за Фойникас, Мартин Атанасов дебютира за Олимпиакос

„Червено-белите“ спечелиха първите два гейма, запазвайки контрола над мача, докато Флойсвос се върна в играта в третия гейм, намалявайки резултата на 2:1. Все пак Олимпиакос успя да намери верните решения в четвъртия гейм и да подпечата победата. Приятелският мач беше поредният сериозен тест и за двата отбора, докато те продължават подготовката си за предстоящия сезон.

Мартин Атанасов започна с Олимпиакос
Мартин Атанасов започна с Олимпиакос
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