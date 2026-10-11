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Септември (Сф) и Дунав кръстосват шпаги в опит да "изплуват"

  • 11 окт 2026 | 08:00
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Септември (Сф) и Дунав кръстосват шпаги в опит да "изплуват"

Септември (София) приема Дунав в среща от 11-ия кръг на efbet Лига. Двубоят на Националния стадион "Васил Левски" започва в 15:00 часа. Главен съдия е Тодор Киров.

Двата отбора се намират в опасната зона на класирането - столичани заемат 11-ото място, докато "драконите" са последни. Домакините са в серия от три поредни загуби и днес ще търсят позитивен резултат. Такава е нагласата и при русенци, които имат едва един успех през този сезон. Той бе постигнат срещу Локомотив (Пловдив) в средата на август.

По време на паузата "виненочервените" трябваше да изиграят контрола с Ботев (Пловдив), но тя беше отменена след случилото се с клубния бос на "канарчетата" Илиян Филипов.

Ботев (Пловдив) отмени тренировка, юношески мачове и контрола
Ботев (Пловдив) отмени тренировка, юношески мачове и контрола

Дунав пък премери сили с Черно море на "Тича" и отстъпи с минималното 0:1. През периода без официални мачове "драконите" представиха три нови попълнения - халфа Уилям Фонкеу, защитника Божидар Чорбаджийски и вратаря Бартош Желазовски.

Дунав се подсили с бивш капитан на ЦСКА
Дунав се подсили с бивш капитан на ЦСКА

Трайно контузените Акила Монтейро и Билал Ел Баккали все още са извън строя, но всички други играчи ще са на разположение на Георги Чиликов.

Добрата новина за септемврийци е, че наставникът Симао Фрейташ се завръща край тъчлинията. Аут за срещата обаче ще бъдат наказаните Едни Рибейро и Кубрат Йонашчъ, както и Себастиян Уейд, който претърпя операция на лявото коляно преди повече от две седмици.

20 Септември 1:2 Дунав (Русе)

Септември (София) - Дунав (Русе)

Начало: 15:00 часа
Съдия: Тодор Киров
Стадион: "Васил Левски", София

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