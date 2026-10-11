Травма в глезена вади Айзея Стюарт за старта на сезона в НБА

Центърът на Мемфис Гризлис Айзея Стюарт ще пропусне началото на редовния сезон в НБА поради травма на на левия глезен, съобщава Ройтерс.

Отборът официално обяви, че 25-годишният състезател ще бъде прегледан отново след две седмици. Тъй като Мемфис откриват сезона у дома срещу Юта Джаз на 21 октомври, Стюарт няма да бъде готов за този мач. В зависимост от възстановяването му обаче, той има шанс да се завърне за втория двубой от сезона - гостуването на Голдън Стейт Уориърс на 23 октомври.

25-годишният Стюарт получи контузията през първата четвърт на откриващия мач от предсезонната подготовка в понеделник срещу Атланта Хоукс.

Мемфис придоби Стюарт и останалата част от четиригодишния му договор за 60 милиона долара по време на размяна с Детройт Пистънс. Той има заплата от 15 милиона долара за този сезон и опция на стойност 15 милиона долара през сезон 2027-2028.

През изминалата кампания центърът записва средно по 10,0 точки, 5,0 борби, най-добрите в кариерата си 1,6 блока и 22,7 минути игра в 58 мача (13 като титуляр).

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Снимки: Gettyimages