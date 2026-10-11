Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Баскетбол

Травма в глезена вади Айзея Стюарт за старта на сезона в НБА

  • 11 окт 2026 | 02:58
  • 84
  • 0
Травма в глезена вади Айзея Стюарт за старта на сезона в НБА

Центърът на Мемфис Гризлис Айзея Стюарт ще пропусне началото на редовния сезон в НБА поради травма на на левия глезен, съобщава Ройтерс.

Отборът официално обяви, че 25-годишният състезател ще бъде прегледан отново след две седмици. Тъй като Мемфис откриват сезона у дома срещу Юта Джаз на 21 октомври, Стюарт няма да бъде готов за този мач. В зависимост от възстановяването му обаче, той има шанс да се завърне за втория двубой от сезона - гостуването на Голдън Стейт Уориърс на 23 октомври.

25-годишният Стюарт получи контузията през първата четвърт на откриващия мач от предсезонната подготовка в понеделник срещу Атланта Хоукс.

Мемфис придоби Стюарт и останалата част от четиригодишния му договор за 60 милиона долара по време на размяна с Детройт Пистънс. Той има заплата от 15 милиона долара за този сезон и опция на стойност 15 милиона долара през сезон 2027-2028.

През изминалата кампания центърът записва средно по 10,0 точки, 5,0 борби, най-добрите в кариерата си 1,6 блока и 22,7 минути игра в 58 мача (13 като титуляр).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Баскетбол

Йордан Бозов посочи целта на ЦСКА през новия сезон

Йордан Бозов посочи целта на ЦСКА през новия сезон

  • 10 окт 2026 | 21:55
  • 845
  • 0
ЦСКА се завърна в елита с победа, шампионите с летящ старт в Sesame НБЛ

ЦСКА се завърна в елита с победа, шампионите с летящ старт в Sesame НБЛ

  • 10 окт 2026 | 21:10
  • 12145
  • 5
Реал Мадрид и Олимпиакос с интерес към играч със 7 сезона в НБА

Реал Мадрид и Олимпиакос с интерес към играч със 7 сезона в НБА

  • 10 окт 2026 | 17:35
  • 775
  • 0
Мач на Лудогорец променя часа на баскетболен двубой

Мач на Лудогорец променя часа на баскетболен двубой

  • 10 окт 2026 | 16:22
  • 1037
  • 0
Съотборник на ЛеБрон разкри какво би го зарадвало повече от титла в НБА

Съотборник на ЛеБрон разкри какво би го зарадвало повече от титла в НБА

  • 10 окт 2026 | 15:42
  • 557
  • 0
Лука Дончич за славата в Лос Анджелис: По-скоро изтощава, отколкото носи истинска радост

Лука Дончич за славата в Лос Анджелис: По-скоро изтощава, отколкото носи истинска радост

  • 10 окт 2026 | 15:15
  • 710
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Пд) бие в памет на Илиян Филипов, 18 000 почетоха подобаващо загиналия собственик на "канарчетата"

Ботев (Пд) бие в памет на Илиян Филипов, 18 000 почетоха подобаващо загиналия собственик на "канарчетата"

  • 10 окт 2026 | 22:10
  • 35410
  • 118
Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

Дебютният гол на Диоманде донесе победа на Реал Мадрид, Винисиус вбеси "Бернабеу" с безумна проява

  • 10 окт 2026 | 23:58
  • 19887
  • 90
“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

“Железничарското“ дерби започна вихрено, но головете спряха след почивката

  • 10 окт 2026 | 19:32
  • 28261
  • 25
Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото

Девет от девет за Барселона, но лесното свърши и идва тежкото

  • 10 окт 2026 | 21:38
  • 26769
  • 36
Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко

Ман Юнайтед на Карик отново се издъни, Тотнъм стигна до точка с гол в добавеното време и човек по-малко

  • 10 окт 2026 | 21:30
  • 19419
  • 35
Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

Шокиращи сцени в Елитната група U18: Футболист нападна съдия след края на мач!

  • 10 окт 2026 | 18:37
  • 22762
  • 80