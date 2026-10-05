Лудогорец разгроми Септември с 5:0 при U16

Лудогорец постигна категорична победа с 5:0 над Септември в двубой от осмия кръг на Елитната юношеска група до 16 години. Срещата се игра на изкуствения терен в базата „Гнездо на орли“ в Разград.

Йоан Йорданов откри резултата в 10-ата минута, а до почивката нови попадения не паднаха.

През втората част разградчани решиха мача с четири гола. Раян Димитров се разписа в 50-ата минута, а пет минути по-късно Радослав Пантаджиев направи резултата 3:0. Георги Славчов оформи крайното 5:0 с две попадения в 63-ата и 68-ата минута.

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