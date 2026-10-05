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Иво Тренчев се завърна в Беласица

  • 5 окт 2026 | 17:10
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Иво Тренчев се завърна в Беласица

Иво Тренчев е новият старши треньор на Беласица. За него това е завръщане в клуб, който добре познава. Той вече е бил начело на "комитите" през 2018 г. и 2022 г. Познава добре атмосферата в Петрич, характера на отбора и страстта, с която футболните хора в града подкрепят Бела.

След края на състезателната си кариера поема по треньорския път. Работил е в Пирин (Благоевград), Септември (Симитли), Монтана, бил е селекционер на аматьорския национален отбор на България, както и част от треньорския щаб на Ясен Петров в Китай.

Сега той се завръща в Петрич с ясната задача да даде своя опит, характер и футболна философия на Бела. Тренчев води със себе си и кондиционният треньор Антон Иванов, който се присъединява към екипа с богат опит и професионализъм в подготовката на състезатели както на клубно ниво, така и на ниво национални гарнитури.

Помощник-треньор в щаба остава Любомир Граминов, а треньор на вратарите - Димитър Радовски.

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