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Банско ще играе контрола с аматьорския национален

  • 7 окт 2026 | 13:47
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Банско ще играе контрола с аматьорския национален

ФК Банско отлага мача от 11 кръг в Югозападната Трета лига срещу дублиращия отбор на Славия.Двубоят трябваше да се състои на 10 октомври (събота), но заради трима футболисти в Аматьорския национален отбор, банскалии отлагат срещата с белите.Срещата ще се състои на 21 октомври (сряда) от 16:00 часа.В селекцията на България са извикани Тео Чолев, Тодор Пасков и Ибрахим Шериф.

Междувременно ФК Банско ще изиграе контрола именно с Аматьорския национален отбор, който ще бъде на лагер в курортния град.Спарингът ще се проведе на 12 октомври (понеделник), ден преди националите да заминат за Грузия за европейските квалификации.

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