Белгийски национал посочи върху какво трябва да се съсредоточи тима след поражението от Франция

Полузащитникът на представителния тим по футбол на Белгия Ромео Лавия призна, че поражението с 1:4 при гостуването на Франция в Лигата на нациите е било голямо разочарование. „Изпитваме голямо разочарование. Положихме огромни усилия на терена. Има още много неща, върху които трябва да работим преди следващия прозорец за международни мачове“, коментира след двубоя в понеделник Лавия, цитиран от официалния сайт на Европейската футболна централа (УЕФА). „Що се отнася до нагласата ни, усетих истинска сплотеност в отбора на терена - това определено е нещо, което искаме да запазим. Ако искаме да постигнем целите си, трябва да го демонстрираме през всичките 90 минути. Ще се съсредоточим именно върху това“, заяви още футболистът на английския Челси.

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Колкото до представянето на Белгия в Лигата на нациите до момента, Ромео Лавия каза: „Чувствата са смесени. Надявахме се да спечелим повече точки от тези четири мача, но все още сме в началото на пътя. Ако погледна назад към целия период под ръководството на новия треньор, мисля, че има много положителни неща.“ „Не бива да се увличаме прекалено - предстоят още два мача и съдбата е в собствените ни ръце. Разбира се, разочаровани сме от тази вечер, боли ни, но не можем да си позволим да се концентрираме единствено върху негативите“, добави белгийският национал.

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Снимки: Gettyimages