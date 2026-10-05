Япония приключи контролите с успех

Националният отбор на Япония завърши серията си от контроли с домакински успех с 2:1 над Нова Зеландия, след което вдигна трофея в приятелския турнир "Кирин Къп".

Аясе Уеда затвърди страхотната си форма, разписвайки се за “сините самураи” със силен удар след центриране на Шуто Накано в 28-ата минута. За нападателя на Лил това е четвърто попадение в четирите приятелски срещи на националния тим, в които взе участие. Още в 32-рата минута Бенджамин Олд изравни при контраатака на “кивитата” след пас на капитана Крис Ууд. След като в 48-ата минута Уеда нацели напречната греда с удар с глава, все пак домакините стигнаха до победен гол в 71-вата минута, когато Рицу Доан беше точен с удар отблизо след асистенция на резервата Кейто Накамура.

前半28分、上田綺世が左足を振り抜き先制ゴール！⚽🔥 🏆キリンカップサッカー2026 🇯🇵#SAMURAIBLUE vs ニュージーランド代表🇳🇿 📺テレビ朝日系列全国ネット生中継 📱TVerライブ配信 📱ABEMAライブ配信 📱DAZNライブ配信 #サッカー日本代表 https://t.co/1HAFI1lKMi — サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) October 5, 2026

🚨🇳🇿 Chris Wood (34) x Benjamin Old (24) combine for New Zealand against Japan! ✅🤝 Wood plays for Nottingham Forest, whilst Benjamin Old plays for Saint-Etienne. ✨ https://t.co/3ZnE4mnxSN — EuroFoot (@eurofootcom) October 5, 2026

後半26分、中村敬斗のクロスに堂安律が合わせて勝ち越しゴール‼️ 🏆キリンカップサッカー2026 🇯🇵#SAMURAIBLUE vs ニュージーランド代表🇳🇿 📺テレビ朝日系列全国ネット生中継 📱TVerライブ配信 📱ABEMAライブ配信 📱DAZNライブ配信 #サッカー日本代表 https://t.co/j0WejfPmWf — サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) October 5, 2026

Така японците приключиха контролите с три победи (включително 3:1 над Уругвай и 2:1 над Венецуела) и едно реми (0:0 с Еквадор и 5:4 след дузпи). За Нова Зеландия пък това беше първа загуба в приятелските срещи след победата с 3:0 над Китай и две равенства (2:2 срещу Палестина, както и 1:1 и 5:3 след дузпи срещу Панама).

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Снимки: Gettyimages