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Япония приключи контролите с успех

  • 5 окт 2026 | 16:14
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Япония приключи контролите с успех

Националният отбор на Япония завърши серията си от контроли с домакински успех с 2:1 над Нова Зеландия, след което вдигна трофея в приятелския турнир "Кирин Къп".

Аясе Уеда затвърди страхотната си форма, разписвайки се за “сините самураи” със силен удар след центриране на Шуто Накано в 28-ата минута. За нападателя на Лил това е четвърто попадение в четирите приятелски срещи на националния тим, в които взе участие. Още в 32-рата минута Бенджамин Олд изравни при контраатака на “кивитата” след пас на капитана Крис Ууд. След като в 48-ата минута Уеда нацели напречната греда с удар с глава, все пак домакините стигнаха до победен гол в 71-вата минута, когато Рицу Доан беше точен с удар отблизо след асистенция на резервата Кейто Накамура.

Така японците приключиха контролите с три победи (включително 3:1 над Уругвай и 2:1 над Венецуела) и едно реми (0:0 с Еквадор и 5:4 след дузпи). За Нова Зеландия пък това беше първа загуба в приятелските срещи след победата с 3:0 над Китай и две равенства (2:2 срещу Палестина, както и 1:1 и 5:3 след дузпи срещу Панама).

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Снимки: Gettyimages

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