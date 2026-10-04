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Румен Трифонов:  Яд ме е за момчетата и за феновете

  • 4 окт 2026 | 16:35
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Старши треньорът на Миньор (Перник) Румен Трифонов говори след поражението на тима с 1:2 от Берое в сблъсък от Sesame Купа на България. 

Берое обърна Миньор (Перник) и продължи напред за Купата
Берое обърна Миньор (Перник) и продължи напред за Купата

"Единственото, което ни ни достигна, беше отбелязването на трите 100-процентови положения, които имахме. По-добрия отбор в днешната среща, беше отстранен.

Това, което видях като позитив, е че играхме добре, атакуващо, диктувахме играта. Това е различен мач от първенството, имах си план, защото двубоят можеше да отиде в продължения.

Това, което се случи накрая, обърка нещата. Бях си планувал да отидем в продължения, а там да вкарам две бързи крила. Това не се получи. Яд ме е за момчетата и за феновете. Жалко, че не успяхме да ги зарадваме с едно класиране. От опит знам, че от всяка една загуба може да се извадят позитиви", заяви Трифонов.

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