Проблеми в Берое преди гостуването в Перник

Старши треньорът на Берое Ахмед Хикмет има да решава проблеми свързани със състава преди двубоя срещу Миньор в Перник за Купата на България днес.



До последно под въпрос ще бъдат двама от титулярите - Георги Вълчев и Шейх Диаманка. Не е изключено те, както и още от основните състезатели, да не вземат участие в срещата с участника в Югозападната Трета лига.

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