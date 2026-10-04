Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Берое

Проблеми в Берое преди гостуването в Перник

  • 4 окт 2026 | 09:47
  • 548
  • 0
Проблеми в Берое преди гостуването в Перник

Старши треньорът на Берое Ахмед Хикмет има да решава проблеми свързани със състава преди двубоя срещу Миньор в Перник за Купата на България днес.

До последно под въпрос ще бъдат двама от титулярите - Георги Вълчев и Шейх Диаманка. Не е изключено те, както и още от основните състезатели, да не вземат участие в срещата с участника в Югозападната Трета лига.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Александър Станков в студиото на Sportal.bg: Няма как да се получат нещата и все по-зле ще стават

Александър Станков в студиото на Sportal.bg: Няма как да се получат нещата и все по-зле ще стават

  • 4 окт 2026 | 07:09
  • 6364
  • 14
Велковски и Петков изгоряха за визитата на Люксембург

Велковски и Петков изгоряха за визитата на Люксембург

  • 4 окт 2026 | 05:20
  • 1291
  • 2
Селекционерът на Исландия: От футболна гледна точка, ние сме по-добри и това доведе до тази победа

Селекционерът на Исландия: От футболна гледна точка, ние сме по-добри и това доведе до тази победа

  • 4 окт 2026 | 04:13
  • 7043
  • 2
Гунарсон след класиката срещу България: Можеха да отбележат първи и тогава щеше да се промени срещата

Гунарсон след класиката срещу България: Можеха да отбележат първи и тогава щеше да се промени срещата

  • 4 окт 2026 | 03:12
  • 1130
  • 0
Митов: Представляваме една красива държава, трябва да седнем и да си поговорим искрено

Митов: Представляваме една красива държава, трябва да седнем и да си поговорим искрено

  • 3 окт 2026 | 21:50
  • 8055
  • 29
Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме, не отговарят на нивото ни

Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме, не отговарят на нивото ни

  • 3 окт 2026 | 21:23
  • 21780
  • 123
Виж всички

Водещи Новини

Гран При на Бахрейн: Обявиха кога ще започне състезанието (следете на живо)

Гран При на Бахрейн: Обявиха кога ще започне състезанието (следете на живо)

  • 4 окт 2026 | 10:30
  • 4962
  • 3
Кошмарната есен за България продължава

Кошмарната есен за България продължава

  • 3 окт 2026 | 20:57
  • 108014
  • 1033
Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме, не отговарят на нивото ни

Рибарски: Тежка загуба, головете, които получихме, не отговарят на нивото ни

  • 3 окт 2026 | 21:23
  • 21780
  • 123
Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

Англия се развихри в Риека и нанесе историческа загуба на Хърватия

  • 3 окт 2026 | 20:52
  • 50144
  • 79
Испания намали темпото, но продължи с победите

Испания намали темпото, но продължи с победите

  • 3 окт 2026 | 23:39
  • 32312
  • 15
Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

Осем мача откриват четвъртия кръг в Лигата на нациите

  • 4 окт 2026 | 07:20
  • 5845
  • 0