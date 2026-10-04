Иван Редовски: По-добрият спечели

Балкан (Ботевград) загуби с 0:3 от гостуващия му Фратрия (Варна). Срещата е от предварителния кръг на турнира за купата на България.

Фратрия разби Балкан и чака Враца

Иван Редовски, президент и старши треньор на домакините коментира пред клубния сайт.

„Фратрия е по-добрият отбор, с по-добра организация, с повече финанси, с по-добри футболисти. Резултатът според мен отговаря на всичките тези фактори, които изброих. Мачът до едно време беше равностоен, но този гол, след наши персонални грешки, наклони везните в тяхна полза и така се стигна до крайния резултат. Но смятам, че като игра и като старание нашите футболисти направиха всичко по възможностите си. Пак казвам, мачът беше интересен за гледане, особено през първата част, но в моментите, когато Фратрия ни отбеляза гола, ние пък изпуснахме пред тяхната врата. Когато си по-силен, се получава този резултат“.

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