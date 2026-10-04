Нападател на Кьолн скъса кръстна връзка в контрола

Нападателят на Кьолн Тайс Далинга скъса кръстна връзка в едното си коляно по време на контролата с градския съперник Виктория (Кьолн), която завърши наравно 2:2.

Нидерландецът беше принудително заменен в 33-тата минута от Рагнар Ахе, който обаче получи мускулна травма и не излезе на терена за второто полувреме. Далинга пристигна в Кьолн през лятото като преотстъпен от Болоня с опция за закупуване. 26-годишният футболист обаче най-вероятно няма да играе повече през този сезон заради тежката си контузия. Той има два гола в четирите си мача за “козлите” във всички турнири. Ахе пък се е отчел с един гол и една асистенция в петте си официални срещи през кампанията.

A double dose of bad news 😔 Thijs Dallinga suffered an ACL injury and will miss several months. Ragnar Ache picked up a muscle injury and will also be absent. Get well soon, Thijs and Ragy! 💪 #effzeh https://t.co/8oCprIvUFl — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) October 3, 2026

“Скъпи Тайс, ще те подкрепяме през следващите месеци и мислите ни са с теб. Ще се завърнеш още по-силен. Очакваме с нетърпение отново да те видим как празнуваш, както го направи в първия кръг на “Райн Енерги Шадион”. Скъпи Раги, и на теб ти желаем бързо възстановяване. Горе главата - имаме нужда от теб”, написаха от Кьолн в социалните мрежи.

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Снимки: Gettyimages