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Нападател на Кьолн скъса кръстна връзка в контрола

  • 4 окт 2026 | 10:48
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Нападател на Кьолн скъса кръстна връзка в контрола

Нападателят на Кьолн Тайс Далинга скъса кръстна връзка в едното си коляно по време на контролата с градския съперник Виктория (Кьолн), която завърши наравно 2:2.

Нидерландецът беше принудително заменен в 33-тата минута от Рагнар Ахе, който обаче получи мускулна травма и не излезе на терена за второто полувреме. Далинга пристигна в Кьолн през лятото като преотстъпен от Болоня с опция за закупуване. 26-годишният футболист обаче най-вероятно няма да играе повече през този сезон заради тежката си контузия. Той има два гола в четирите си мача за “козлите” във всички турнири. Ахе пък се е отчел с един гол и една асистенция в петте си официални срещи през кампанията.

“Скъпи Тайс, ще те подкрепяме през следващите месеци и мислите ни са с теб. Ще се завърнеш още по-силен. Очакваме с нетърпение отново да те видим как празнуваш, както го направи в първия кръг на “Райн Енерги Шадион”. Скъпи Раги, и на теб ти желаем бързо възстановяване. Горе главата - имаме нужда от теб”, написаха от Кьолн в социалните мрежи.

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Снимки: Gettyimages

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