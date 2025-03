Рекордьорът по мачове за Албания вбеси сърбите с подигравателен пост за бомбардировките на НАТО

Рекордьорът по мачове за Албания и бивш национал Лорик Кана се забърка в неприятен скандал с политически привкус. 41-годишният доскорошен футболист постна подигравателно стори в социалните мрежи относно бомбардировките на НАТО в бивша Югославия. Вчера се навършиха точно 26 години след тяхното начало на 24 март 1999 г.

"NATO air, just do it", постнал е Кана в социалните мрежи, заедно с фотография и логото на Северноатлантическия пакт, както и с началната дата на бомбардировките и самолет. Това е и игра на думи и "вдъхновение" от популярния слоган на известен американски производител на спортна екипировка.

Lorik Cana on Instagram. pic.twitter.com/yxkpFZqY3G — Illyrian Footy 🇦🇱 (@IllyrianFooty) March 24, 2025

Логично това предизвика яростни реакции в Сърбия. Местните медии там припомнят, че Кана, който в кариерата си е играл в клубове като ПСЖ, Марсилия, Съндърланд, Галатасарай и Лацио, е имал съотборници от Сърбия като Душан Баста и Филип Джорджевич, с които се е засичал в Рим.

Самият Кана е роден в Прищина - столицата на Косово, като заради войните в бивша Югославия той и цялото му семейство се премества в Швейцария.

Бившият футболист, които има рекордните 92 мача за националния отбор на страната си, бе едно от главните действащи лица в скандалния прекратен мач в Белград през 2014 г. между Сърбия и Албания от евроквалификациите. Тогава двата отбора се сбиха след като над терена бе спуснат дрон със знамето на Велика Албания, който бе свален от сръбските футболисти. Последва меле и нахлуване на сръбски фенове, като тогавашният капитан на тима Кана удари един от ултрасите, който преди това бе атакувал негов съотборник. В крайна сметка албанците спечелиха служебна победа с 3:0.

Още по-любопитното е, че Сърбия и Албания са в една квалификационна група за Мондиал 2026, като западните ни съседи гостуват в Тирана през юни. Там фаворит е Англия, който вече записа две победи. През 2027 г. пък именно Сърбия и Албания ще са домакини на Европейското за младежи.

