T1 VALORANT 팀에 'BuZz' 유병철 선수가 합류했습니다.

T1과 함께 승리를 향한 무한한 가능성 너머로 나아갈 'BuZz' 선수에게 많은 응원 부탁드립니다.



We are pleased to announce that 'BuZz' has joined the T1 VALORANT team!

Please give your full support to 'BuZz' as he will make sure that… pic.twitter.com/mUmphRNgHT