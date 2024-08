Полякиня подобри на два пъти световния си рекорд в спортното катерене в Париж

Already a world record in climbing! In the speed event, Aleksandra Miroslaw beat her own record with a time of 6"06💥

-

Déjà un record du monde en escalade ! Sur l'épreuve de vitesse, Aleksandra Miroslaw a battu son propre record avec un chrono en 6"06 💥



📷#Paris2024📷 pic.twitter.com/ZbLo6BBnhj