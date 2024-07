Де ла Фуенте: Мбапе е гений, но ние знаем как да се противопоставим на Франция

🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional: "Creo que Francia tiene un nivel altísimo y un potencial excepcional, como todos los semifinalistas".



