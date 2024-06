Тбилиси празнува цяла нощ след успеха на националния тим

Can’t describe what is happening in Tbilisi streets now! Here some videos 😭😭🇬🇪🇬🇪⚽️⚽️🥳♥️#მევარსაქართველო მადლობა ბიჭებო!!! 🇬🇪🇬🇪 #Tbilisi #EURO2024 pic.twitter.com/SNsIibR3kn