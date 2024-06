T1 VALORANT 팀에 'stax' 김구택 선수가 합류하게 되었습니다.

다가오는 시즌부터 좋은 활약을 펼쳐줄 'stax' 김구택 선수에게 많은 응원 부탁드립니다!



We are pleased to announce that ‘stax’ has joined the T1 VALORANT team!

Please welcome our newest player and support the VALORANT team… pic.twitter.com/e9zu18aYCz