WE PROMISED SOMETHING ELECTRIFYING! ⚡ 5W Gaming presents our new CS2 team and roster:



🇧🇬 @h4rncs

🇸🇪 @joelholmlund

🇬🇧 @ThomasCS__

🇧🇬 @REDS7AR

🇩🇪 @pr1metapz



Welcome to all of you and let's make things happen! #LetsGoZaps pic.twitter.com/zFBE89O2Cd