Бен Шелтън вдигна трофея в Хюстън

𝑪𝑳𝑨𝒀-𝑪𝑶𝑼𝑹𝑻 𝑺𝑷𝑬𝑪𝑰𝑨𝑳𝑰𝑺𝑻 𝑺𝑻𝑨𝑻𝑼𝑺: 🔓@BenShelton captures his first ATP Tour title on the dirt after a thrilling clash with Tiafoe 7-5 4-6 6-3 🏆@mensclaycourt | #USClay pic.twitter.com/MY9O0s7RXc