Моуриньо: Иска ми се да работя още утре, но…

Jose Mourinho's last 24 hours:



- Brings out the trophy for the Egypt Cup final alongside Francesco Totti & R9 🏆

- Catches the Anthony Joshua vs. Frances Ngannou fight in Riyadh, Saudi Arabia 🥊

- Hits the F1 Grand Prix of Saudi Arabia 🏎️



The Special One is a busy man 😮‍💨 pic.twitter.com/7BIh4o0LkQ