Ливърпул излезе на върха по трофеи сред английските клубове

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Liverpool are now the most successful club in the history of English football.



🥇 Liverpool-68 trophies

🥈 Manchester United-67 trophies

🥉 Arsenal-49 trophies

4️⃣Chelsea-34 trophies

4️⃣Manchester City-34 trophies

5️⃣Tottenham Hotspurs-26 trophies

6️⃣Aston Villa-25 trophies… pic.twitter.com/HAmHF6yQXB