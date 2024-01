Египет и Гана заплетоха интригата в групата си с равенство

⏸️ 𝗛𝗔𝗟𝗙 𝗧𝗜𝗠𝗘 - We lead at the break thanks to a wonderful strike by Kudus Mohammed 🌟



🇪🇬 Egypt 0️⃣-1️⃣ Ghana 🇬🇭 #BlackStars pic.twitter.com/4rUq9ZpdHc