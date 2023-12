Световният шампион порази германци в шоу мач и зарадва хиляди по света

Световният шампион по League of Legends - T1, порази немския BIG в шоу мач от Red Bull League of Its Own турнира в Берлин.

В зрелището участват и други големи отбори, но всички фенове искат да видят не кой да е - а именно "червените" в действие.

В двубоя между Faker и компания и "черно-белите" над 300 000 души наблюдаваха зрелището.

