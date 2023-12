This is our roster for the @BLASTPremier World Final:



🇭🇺@torzsics

🇮🇱@xertioNNCSGO

🇵🇱@siuhycs

🇫🇮@jimpphatCSGO

🇸🇪@Brollan (Stand-In)



🇩🇰@Chr1zN (Substitute)

🇩🇰@sirahcs (Substitute)



We want to thank @NIPCS for helping us out for this event.#VAMOUZ pic.twitter.com/hd7lGAqIO1