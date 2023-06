Почина олимпийският шампион в щафетното бягане Харви Гланс

#RIP Harvey Glance 🇺🇸🏃🏾‍♂️(66)



American sprinter from Auburn who won #Olympic 🥇 in 1976 as part of #TeamUSA's 4x100 team



🥇 1976 Olympics. Montreal. 4x100

🥇 1979 PanAm. San Juan. 4x100

🥈 1979 PanAm. San Juan. 100m

🥇 1987. World. Rome. 4x100

🥇 1987. PanAm. Indianapolis. 4x100 pic.twitter.com/plGrHPCq4R