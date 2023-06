И Алекс Ринс напусна Гран При на Италия заради тежка контузия

First surgery done ✔️ Thank you very much for your messages ❤️ We will work harder than ever to be back soon 💪🏻



Primera operación superada ✔️ Muchas gracias a todos por vuestros mensajes ❤️ Trabajaremos más duro que nunca para volver pronto! 💪🏻#ItalianGP #MotoGP #42ins pic.twitter.com/kDNo2AmdQ1