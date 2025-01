Дачия обжалва изключването на Льоб от рали “Дакар”

👉 Check out how @mattiasekstroem and @emilbergkvist1 from @FordPerformance & @MSportLtd change a tire of more than 20kg in less than 2 minutes in the Saudi desert… 🛞



📹 @KSAF_SAMF#Dakar2025 #DakarInSaudi #BornToDare #TudorWatch @BFGoodrichTires pic.twitter.com/hZXgkJlzYa