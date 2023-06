Седем футболисти си тръгнаха от Лестър след края на сезона

𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | Leicester City confirm the departure of 7 players following their relegation...



🇧🇪 Youri Tielemans

🇹🇷 Çağlar Söyüncü

🇬🇭 Daniel Amartey

🇸🇳 Nampalys Mendy

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ryan Bertrand

🇪🇸 Ayoze Pérez

🇧🇷 Tetê pic.twitter.com/1zU0xTY1is