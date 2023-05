Нотингам Форест 0:0 Арсенал, пропуск на Жезус

⚫️ 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚡️️



🔙 Partey returns

🪄 Trossard starts

🌶️ Saka on the wing



Let's end our away campaign the way we started it 👊 pic.twitter.com/Auk2fHTyfB