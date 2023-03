Мбапе взима най-много пари в Лига 1, в топ 10 всички са от ПСЖ

Top 10 player wages at PSG (per month in euros):



🥇 Mbappé: 6M



🥈 Neymar: 3.675M



🥉 Leo Messi: 3.375M



4️⃣ Marquinhos: 1.2M



🟰 Verratti: 1.2M



6️⃣ Hakimi: 1.083M



7️⃣ Donnarumma: 916k



8️⃣ Sergio Ramos: 791.6k



9️⃣ Bernat: 730k



🔟 Mukiele: 700k



[@lequipe]