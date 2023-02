Пилотите на Алпин с позитивно първо впечатление от А523

*𝙙𝙖𝙧𝙠 𝙢𝙤𝙙𝙚 𝙚𝙣𝙖𝙗𝙡𝙚𝙙* ⚫️ new helmet for 2023 let’s gooo🔥 part 2 coming soon... 👀 pic.twitter.com/wzKc0uJDWI