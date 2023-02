Важни моменти в развитието на покера

Играта на покер съществува от векове и е извървяла дълъг път. Тя се превърна в глобален феномен през годините и броят на хората, които играят покер (за развлечение или професионално), стана огромен. Има много важни етапи за развитието на покера в сравнително скорошната му история, като някои от тях са оказали положително, а други - отрицателно влияние върху играта. Вярно е ако се каже, че през последните няколко десетилетия са се случили повече значими събития за покера, отколкото през цялото останало време от неговото съществуване. В тази статия ще направим кратко пътуване във времето, за да си припомним някои от най-големите и важни събития, които са белязали историята на покера завинаги - за добро или лошо.

1 януари 1998 година - първият сайт за онлайн покер стартира на живо



1998 година може да изглежда малко рано за онлайн покер, тъй като повечето големи събития са се състояли години по-късно. Въпреки това, в първия ден на 1998 година, първата онлайн покер зала стартира. Сайтът е основан от Ранди Блумър и Майк Каро, покер легенда и автор на известната Книга на Каро за покер разкази. Когато онлайн стаята стартирала за първи път, било огромен успех, че успяла да задържи една маса за кеш игра цяла нощ без прекъсване на интернет връзката.

Май 2003 година - Крис Moneymaker печели Главното събитие на WSOP

Историята на неговия възход до ранга на звезда е разказвана много пъти, но си заслужава да се повтаря. През 2003 г. Крис се записал за сателит с вход $89 и го спечелва. Така си извоювал и място в по-голям сателит с награда пакет за Главния Турнир на World Series. Той печели и този сателит и се отправя към Лас Вегас, за да играе в първия си турнир на живо. Останалото наистина е история. Противно на всички очаквания, Крис достига финалната маса и спечелва златната гривна, заедно с парична награда в размер на $2 500 000. И тогава всички сметнали, че могат да се сдобият с онлайн участие за няколко долара, вместо да плащат пълната сума от $10 000. Мечтата се родила. Покерът процъфтявал през следващите години, привличайки все по-голям брой нови играчи, посещаващи Световните серии по покер всяка година.

Януари 2006 година - предаването High Stakes Poker започва да се излъчва



До 2006 г. интересът към покера вече бил доста голям, тъй като броят на играчите нараснал в годините след победата на Moneymaker. На екрана се появило телевизионното предаване High Stakes Poker, което включвало някои от най-големите и известни имена в играта: Дойл Брънсън, Сами Фарха, Фил Хелмут, Ели Елезра, Бари Грийнщайн, Дженифър Харман и много други. След няколко епизода станало ясно, че шоуто има бъдеще. Честно е да се каже, че High Stakes Poker се превърнал в един от най-големите фактори за популярността на покера по целия свят. Шоуто е свалено от екран през 2011 г.

2009 - годината на Изилдур1

Мистериозният Isildur1 всъщност е Виктор Блом. През 2009 г. онлайн покерът е в разгара си и имало масово високи залози, които се случвали денонощно, с помощта на мрежата. В тази силно конкурентна арена, от нищото се появил нов играч, играещ под псевдонима Isildur1. Никой не знаел кой е той и откъде идва. Всичко, което се знаело било, че този нов играч очевидно имал голяма банка, играел лудо и бил готов да играе срещу всеки. Първоначално покер обществеността вярвала, че професионалистите ще се справят бързо с анонимния герой, но той продължил да побеждава всички, изправяйки се срещу Фил Айви, Том 'durrrr' Дуан, Патрик Антониус и много други. Въпреки това печелившата му серия в крайна сметка била прекъсната от няколко професионалиста. През 2010 г. самоличността на човека зад псевдонима Isildur1 била разкрита - това е Виктор Блом, млад швед, който не бил непознат с високите залози в други сайтове.

15 април 2011 година - Черният петък



Всеки, който е играл покер през 2011 г., вероятно ще помни тази дата. Ако трябва да се определи порядъкът на величината на това събитие, то вероятно ще бъде точно толкова голямо, колкото и печалбата на Moneymaker, уви - с обратния ефект. На този ден Министерството на правосъдието на САЩ конфискувало домейните на няколко водещи онлайн покер оператора поради нарушаване на UIEGA. Хората, които се опитвали да разберат какво се случва и защо не могат да играят, били посрещнати от "страшното" съобщение: "Това име на домейн е иззето от ФБР…". Черният петък на покера създал вълна от паника в цялата покер общност, за разлика от всичко преди или след това. Стотици хиляди хора разполагали с банкроли в тези сайтове и за мнозина това било начин за препитанието им.

Юли 2012 година - първият турнир с вход $1 000 000



Когато Световните серии по покер обявили първото събитие с вход от $1 000 000, наречено Big One for One Drop, новината предизвикала лудо вълнение сред феновете и играчите. Тъй като тези, които искали да участват, трябвало да платят по един милион, а броят на местата бил ограничен, това се превърнало в едно от най-вълнуващите и забавни събития, на които хората можели да се насладят пред своите телевизори. Първото издание на Big One for One Drop събрало общо 48 играчи и както се очаквало - турнирът привлякъл някои от най-големите имена като Фил Хелмут, Даниел Негреану, Брайън Раст и много други. В крайна сметка Антонио Есфандиари бил този, който взел титлата и първото място, заедно с наградата от $18,3 милиона, побеждавайки Сам Трикет в хедс-ъп схватката.

30 април 2013 година - регулираният онлайн покер се завръща в САЩ



Отнело е няколко години след съдбовния Черен петък, за да се завърне регулираният покер в САЩ. Накрая, на 30 април 2013 година, първата регулирана онлайн покер зала заработила в Невада. Няколко други щата последвали примера през следващите месеци и години, включително Делауеър, Ню Джърси, Пенсилвания и други.

Какво е бъдещето на покера?



Много от събитията, описани в тази статия, са имали огромно влияние върху играта и са изиграли определяща роля за нейното бъдеще. Вероятно ще видим още много важни събития напред. Само вижте как глобалната пандемия предизвика нов покер бум - никога не знаем какво да очакваме.

