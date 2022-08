Фенове на Левски за пореден път показаха подкрепа към отбора

Феновете на Левски за пореден път показаха подкрепата си към отбора, независимо от отпадането от Хамрун Спартанс в Лигата на конференциите.

Група привърженици опъна транспарант на днешната тренировка на отбора на оградата на един от помощните терени на "Герена". На него пишеше You'll never walk alone. We love you. We are Levski.

На заниманието присъстваха доста фенове, които окуражиха футболистите при излизането им.