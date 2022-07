Никола Цолов пред Sportal.bg: На „Спа“ ми беше по-трудно, отколкото на другите писти

Segundo triplete de victorias consecutivo para Tsolov este año para despedirse de @circuitspa 😳



It’s second hat-trick in a row for @NikolaTsolov!!!! 9 of 12 wins this season for this guy 🤯 #f4Spain #Formula4 #F4 #formula #f4spanishchampionship #Motorsport #iamf4spain #roadtof1 pic.twitter.com/XM2VJsaP7Q