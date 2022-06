Батков замесен в обща фирма с човек от черното тото

Бившият собственик Левски Тодор Батков е станал съдружник през 2011 г. със съпругата на Коце Маца, Явор Кюртев и Халед ал-Махамид. За Кюртев и Aл-Махамид има данни, че са свързани с контрабанда на цигари, пишат колегите от Bird.bg. През 2012 г. директор на фирмата за няколко месеца е сингапурецът Динг Си Янг, сътрудник на боса на черното тото Дан Тан. Си Янг впоследствие е осъден на пет години затвор за черно тото.

Батков твърди, че не познава другите съдружници и "китаеца", а е помогнал финансово на Коце Маца, за да стартира бизнес с "игри на щастието", но след като той не потръгнал си поискал обратно заема и напуснал фирмата. Общата компания на тази интерсна група лица се казва VAS INTERACTIVE PTE. LTD. и е регистрирана на 29 ноември 2011 година, като тогава Кюртев записва дялове за 10 000 сингапурски долара, Радостина Хаджииванова е мажоритарен собственик с 55 000 долара, Батков с 15 000 долара и Ал-Махамид с 20 000 долара.

За директори през 2011 година са назначени Костадин Хаджииванов - Коце Маца, Явор Кюртев и местно лице, което не е свързано с черното тото. От 28 март 2012 до 31 юли 2012 директор е Динг Си Янг, който замества Хаджииванов. Това се вижда от фирмените участия на Динг Си Янг във фирмения регистър на Сингапур. Батков напуска фирмата през 2016 година, но тя е активна и до момента, като собствеността е споделена между Явор Кюртев, Радостина Хаджииванова (съпруга на Костадин Хаджииванов - Коце Маца) и Халед ал-Махамид, който има полски паспорт и е резидент в Дубай.

Според данните в сингапурския търговски регистър тази фирма има две основни дейности – търговия с различни стоки без преимуществени продукти и разработка на софтуер и приложения (с изключение на киберсигурност и игри). В регистъра на Сингапур се открива и друга фирма с подобно име – VAS TECHNOLOGIES PTE. LTD., където Хаджииванов е бил собственик от 2012 до 2017 г. Неговата дъщеря Александра Хаджииванова пък е собственик от 2016 г. на фирмата TEST IT PTE. LTD. с участие възлизащо на 100 000 сингапурски долара, пишат още колегите.

Потърсен по телефона Тодор Батков разказа, че през 2011 г. е помогнал финансово на Коце Маца, с когото били приятели, за да стартира бизнес с "добавена стойност" през телеком услуги и по-точно "игри на щастието". Този бизнес през държавен телеком оператор в Сингапур не потръгнал, поради което през 2016 г. адвокатът си поискал обратно от Коце Маца заема, който бил "под един милион долара", след което напуснал фирмата.

Батков каза още, че не познава "китаеца" Динг Си Янг, както и другите двама съдружници, и дори не помнеше, че във фирмата съдружник е била съпругата на Хаджииванов, въпреки че по документи е продал дяловете си именно на нея. "Никой не издирва Хаджииванов, той ми звъни от Европейския съюз" - така Батков коментира информацията, че Коце Маца е протичал по разследване за черно тото на Европол. Адвокатът определи информацията за съпричастността на Коце Маца към черното тото като "претоплена история".