Рома показа домакинския си екип за новия сезон

Рома презентира домакинския екип за сезон 2022/23 чрез специално видео в социалните мрежи. Обновеният дизайн в традиционното червено и жълто съчетава модерна визия с препратки към фланелките, носени от играчите на клуба през миналия век. Надписът "Синове на Рим" е отпечатан на гърба, в знак на почит към връзката между града, отбора, който носи неговото име, и футболистите, които носят фланелката.

A closer look at some of the details of the new kit... 📸 ➡️ https://t.co/q5JJqqKnDw pic.twitter.com/Wnk98F7psP

🟡 𝐎𝐔𝐑 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃, 𝐎𝐔𝐑 𝐑𝐎𝐌𝐀 🔴 Presenting our home kit for the 2022-23 season! #ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/b0TOj6JzgF

Рома е на 6-о място в Серия “А” този сезон два кръга преди края на шампионата. Играчите на Жозе Моуриньо достигнаха до финала на Лигата на конференциите, където ще играят с нидерландския гранд Фейенорд.

“AS Roma is not discussed. It is loved.” 💛 ❤️



The new @OfficialASRoma home kit for 22-23 in all its glory 😍#NBFootball #OurWorldOurRoma @newbalance pic.twitter.com/ypPu0JYaw9 — New Balance Football (@NBFootball) May 12, 2022