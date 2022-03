Ханзи Флик: Малко ми е тъжно за италианците, но така е във футбола

Hansi Flick's squad for the first internationals of the year ⚽️



🇩🇪 🆚 🇮🇱

26th March | 20:45 CET



🇳🇱 🆚 🇩🇪

29th March | 20:45 CEST #DieMannschaft #GERISR #NEDGER pic.twitter.com/JLsZeSszZF