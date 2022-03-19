Популярни
»

Гледай на живо

Югоизточна Трета лига: Розова долина (Казанлък) - Левски (Крумовград) 0:0
  1. Sportal.bg
  2. Розова долина (Казанлък)
  3. Розова долина 0:0 Левски (Крумовград) - гледайте на живо!

Розова долина 0:0 Левски (Крумовград) - гледайте на живо!

  • 19 март 2022 | 15:02
  • 1043
  • 1

Розова долина и Левски (Крумовград) играят един срещу друг в мач от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Резултатът към момента е 0:0. Гостите се намират на първото място, а домакините от Казанлък са предпоследни, но в серия от две поредни победи. Двубоят може да гледате на живо по Sportal.bg и Sportal TV.

РОЗОВА ДОЛИНА 0:0 ЛЕВСКИ (КРУМОВГРАД)

Стартови състави:

Розова долина: 12. Димитър Иванов, 14. Антон Огнянов, 10. Ахмед Сюнетчиев, 77. Венцислав Иванов, 28. Данаил Иванов, 5. Иво Иванов, 88. Калоян Петров, 99. Кольо Чахов, 8. Николай Стоичков, 66. Цветан Чахов, 7. Стоян Иванов

Левски (Крумовград): 21. Благой Макенджиев, 4. Леонардо Принципе, 33. Атанас Ташолов, 71. Цветелин Радев, 15. Рафаел Верон, 8. Красимир Илиев, 10. Ахмед Осман, 20. Джунейт Яшар, 77. Калоян Стефанов, 19. Олджай Алиев, 18. Аурел Мусай

Още от БГ Футбол

Царско село 1:0 Лудогорец

Царско село 1:0 Лудогорец

  • 19 март | 15:16
  • 4500
  • 16
Генов: Доста дълго време го чаках този гол

Генов: Доста дълго време го чаках този гол

  • 19 март | 14:51
  • 336
  • 0
Белия: Червеният картон ни обърка мача

Белия: Червеният картон ни обърка мача

  • 19 март | 14:43
  • 348
  • 1
Хубчев: Изчакахме добре нашия момент

Хубчев: Изчакахме добре нашия момент

  • 19 март | 14:43
  • 379
  • 0
Берое надви 10 от ЦСКА 1948 и записа първа историческа победа над този съперник

Берое надви 10 от ЦСКА 1948 и записа първа историческа победа над този съперник

  • 19 март | 14:24
  • 11777
  • 23
Виж всички

Водещи Новини

Царско село 1:0 Лудогорец

Царско село 1:0 Лудогорец

  • 19 март | 15:16
  • 4500
  • 16
Берое надви 10 от ЦСКА 1948 и записа първа историческа победа над този съперник

Берое надви 10 от ЦСКА 1948 и записа първа историческа победа над този съперник

  • 19 март | 14:24
  • 11777
  • 23
Михайлов: Няма да позволя на никого да се упражнява безнаказано на гърба на българския футбол!

Михайлов: Няма да позволя на никого да се упражнява безнаказано на гърба на българския футбол!

  • 19 март | 14:14
  • 6907
  • 141
Левски без право на грешка срещу Локомотив (София)

Левски без право на грешка срещу Локомотив (София)

  • 19 март | 07:58
  • 12485
  • 62
Кръгът във Втора лига продължава с нови три мача

Кръгът във Втора лига продължава с нови три мача

  • 19 март | 09:25
  • 39991
  • 35

Видео акценти

Лукас Мартинс 13 минута Царско село 1 : 0 Лудогорец

БГ Футбол

Лукас Мартинс 13 минута Царско село 1 : 0 Лудогорец
Петър Хубчев: Изключително важни три точки

БГ Футбол

Петър Хубчев: Изключително важни три точки
Николай Киров: Червения картон се оказа фатален

БГ Футбол

Николай Киров: Червения картон се оказа фатален
Генов откри за Берое срещу ЦСКА 1948

БГ Футбол

Генов откри за Берое срещу ЦСКА 1948
Берое - ЦСКА 1948 1:0

БГ Футбол

Берое - ЦСКА 1948 1:0
ЦСКА 1948 загрява за гостуването си на Берое

БГ Футбол

ЦСКА 1948 загрява за гостуването си на Берое