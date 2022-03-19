Розова долина 0:0 Левски (Крумовград) - гледайте на живо!

Розова долина и Левски (Крумовград) играят един срещу друг в мач от 22-ия кръг на Югоизточната Трета лига. Резултатът към момента е 0:0. Гостите се намират на първото място, а домакините от Казанлък са предпоследни, но в серия от две поредни победи. Двубоят може да гледате на живо по Sportal.bg и Sportal TV.

РОЗОВА ДОЛИНА 0:0 ЛЕВСКИ (КРУМОВГРАД)

Стартови състави:

Розова долина: 12. Димитър Иванов, 14. Антон Огнянов, 10. Ахмед Сюнетчиев, 77. Венцислав Иванов, 28. Данаил Иванов, 5. Иво Иванов, 88. Калоян Петров, 99. Кольо Чахов, 8. Николай Стоичков, 66. Цветан Чахов, 7. Стоян Иванов

Левски (Крумовград): 21. Благой Макенджиев, 4. Леонардо Принципе, 33. Атанас Ташолов, 71. Цветелин Радев, 15. Рафаел Верон, 8. Красимир Илиев, 10. Ахмед Осман, 20. Джунейт Яшар, 77. Калоян Стефанов, 19. Олджай Алиев, 18. Аурел Мусай