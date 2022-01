Дублиращият отбор на Лудогорец се отказа от американски плеймейкър

Плеймейкърът от САЩ, който изкара 16-дневни проби в Лудогорец II, не се хареса на старши треньора Тодор Живондов и е освободен, съобщи сайтът на клуба.

Халф от Ню Йорк дойде на проби в дубъла на Лудогорец

Роденият на 11 юни 2003 година Филипас Кирицис се присъедини към подготовката на състава в началото на януари. Той е с баща грък и майка полякиня, а семейството му живее в САЩ. Започнал е да тренира футбол в Soccer at its best academy към Ню Йорк Сити ФК през 2015 г.

През периода 2016 - 2019 г. е част от ФК Селект, а от 2019 до 2021 г. е в Maнхатън ФК от третото ниво в САЩ. Кирицис дойде в Разград с визитката на креативен и техничен разиграващ халф, който се чувства най-добре зад нападателя.

След като го наблюдава на тренировките и в изиграните две контроли, Живондов прецени, че Кирицис няма с нищо да вдигне нивото на тима, който е съставен предимно от талантливи юноши на клуба.