Халф от Ню Йорк дойде на проби в дубъла на Лудогорец

Интерес футболист, дошъл чак от Ню Йорк, кара проби в дубъла на Лудогорец, обяви сайта на “орлите”. Филипас Кирицис е с баща грък и майка полякиня, а семейството му живее в САЩ.

Според визитката му Кирицис е креативен и техничен разиграващ халф, който се чувства най-добре зад нападателя. Той е роден на 11 юни 2003 година. Започнал е да тренира футбол в Soccer at its best academy NYC през 2015 г. През периода 2016 – 2019 г. е част от FK Select, а от 2019 до 2021 г. е в Manchatan Soccer Club (Ню Йорк), в който се работи с млади таланти и има над 80 отбора и 1500 играчи на възраст до 23 години. В крайна сметка Кирицис е преценил, че ще е по-добре за него да потърси шанса си в Европа.

Той ще участва в подготовката на Лудогорец II и ще бъде наблюдаван в продължение на 20 дни. Ако успее да впечатли през това време старши треньора Тодор Живондов, ще бъде привлечен, а ако не – свободен да си търси друг отбор.



Снимка: ludogorets.com