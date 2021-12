Българска следа в мегаскандал в италианския футбол

Името на българин е замесено в новия финансов скандал, който тресе италианския футбол, съобщи агенция ANSA. Пламен Пейчев е посочен като един от свързаните лица с македонския мениджър с ирландски паспорт Абдилгафар “Фали” Рамадани. Той е обвинен в укриване на данъци и пране на пари за 7 милиона евро от прокуратурата в Милано.

На 11 клуба е наредено да предадат цялата документация за делата си с Рамадани на заместник-прокурора Джовани Полици. Става въпрос за Фиорентина, Ювентус, Фрозиноне, СПАЛ, Торино, Интер, Милан, Каляри, Рома и Верона. Те не са част от разследването, уточняват от прокуратурата.

58-годишният Рамадани е известен като Мино Райола на Изтока. Той не е подавал данъчни декларации и според разследващите е отклонявал пари към офшорни сметки в Малта. Разследването се води по член 248 от Наказателния кодекс на Италия. Неподаването на декларация се наказва със затвор от 2 до 5 години, а прането на пари - от 4 до 12 години.

Съмнителните трансфери са на Федерико Киеза от Фиорентина в Ювентус и на Миралем Пянич от Ювентус в Барселона. Клиенти на Рамадани са треньорът на Лацио Маурицио Сари, играчите Калиду Кулибали от Наполи, Анте Ребич - Милан, Никола Миленкович - Фиорентина и Самир Ханданович - Интер. Негов човек представлява Чипририан Татарушану от Милан и треньорът Еузебио ди Франческо.

Рамадани е използвал фирмите си Primus sports consultancy limited (със седалище в Дъблин), Lian sports limited (Малта), Lanigan management Ltd (Малта), Joste consultancy Ltd (Малта), Dito trading and consultancy Ltd (Mалта), Preston development limited (Великобритания) и Fi agency consulting Ltd (регистрирана в България). Проверка показва, че управител на тукашната фирмата е бившият президент на Спартак (Варна) Николай Ишков.

Клубовете са задължени да предоставят и плащанията към следните лица, които се подозират, че помогнали на Рамадани - Пиетро Чиоди и фирмата му Пиетро Киоди “Soccer management Srl”, Виктор Колар, роден през 1972 г. в Чехословакия и регистриран агент в олимпийския комитет и футболната федерация на Италия, Пламен Пейчев, роден в България през 1985 г. и също регистриран на двете места, и фирмата “PMRS management ЕООД”, базирана в София, на която той е главен акционер. Томислав Ерцег, роден в Сплит (Хърватия) през 1971 г. и също фигуриращ в двата регистъра и представител на фирмата “Promotio victorum Doo”, Алесандро Пелегрини, роден в Коле Валд д'Иеса (Сиена) и регистриран в Албедо (Швейцария) и акционер в Am procure sportive Sagl, регистрирана в Солдуно (Швейцария).

Пейчев е агент на националите - Петко и Андреа Христови, както и на Димо Кръстев от Фиорентина. Част от сделките, които е направил са Димо Кръстев и Иван Андонов във Фиорентина, както и Петко Христов в Специя. В повечето си сделки Пейчев си партнира с Петьо Костадинов.

Прокуратурата също е заповядала на 11-те отбора да предоставят документация за плащания към Рамадани и фирмите, свързани с него, особено към сметка на чужденец №720227, открита в офиса на Allianz Bank в Милано на улица “Корсо Порта Романа” №13/15, и персоналната сметка на Рамадани в същия клон, както и сметките в Banca Generali Spa на името на Primus sports consultancy limited и Абдилгафар Рамадани.