Усети тялото си по нов начин и преоткрий удовлетворението от движението

Движението е в основата на това да се чувстваме живи, да усещаме, че сме себе си и да преоткриваме възможностите на тялото си всеки ден. През последната година и половина то стана още по-важно и належащо, защото е един от стълбовете на менталното ни здраве, което в условията на пандемия страда допълнително. Активно спортуващите усещат това с всяко движение, с всяко вдишване, с всеки километър, който пробягват. Това е амбицията на кампанията #FindYourFast на Nike, която може да те вдъхнови да усетиш тялото си по нов начин и да преоткриеш удоволствието от движението.

“Ние, хората, не се движим - на работа с кола, в офиса седим, до планината отново с кола. Вместо разходка сме на кино, вместо с детето в парка сме в детски кът, избираме мола пред центъра… Доста често чувам "Абе тренирам, ама нещо не става...".Не става, защото сме обсебени от това колко калории ще сме изяли, колко е вредно, ако хапнем сладко… Тренираме не за удоволствие, а защото трябва да изглеждаме добре пред другите. А кои са те и защо ни е важно тяхното мнение дори не е ясно. Това разбиране ще даде резултат, НО краткосрочен - този модел не работи. Трябва да ни е освободена психиката и да се наслаждаваме, когато извършваме физическа дейност.” - споделя Ванко Георгиев - атлет, треньор, фитнес инструктор и един от посланиците на идеологията #findyourfast зад новия подобрен модел от Nike - Air Zoom Alphafly Next%.

Ванко, заедно с фитнес инструкторката Деница Атанасова и лекоатлетката Карин Околие, предизвикват своите последователи и любителите на спорта и #nikerunning да преоткрият удоволствието от бягането.

“Не е нужно да си адски бърз, за да усещаш удоволствието от бягането. Достатъчно е само да потънеш в него и постепенно да преодоляваш лимитите на собственото си тяло.” - споделя Карин.

“Истината е, че нивото, на което се намираме, не е от особено значение, защото удобни маратонки ще са ни нужни така или иначе. Те ще ни осигуряват свобода на движение и максимален комфорт дори и при интензивни натоварвания. Изборът им е важен, защото именно от модела спортни обувки зависи лекотата, която ще изпитваме, по време на бягане.” - допълва Деница.

Именно на тримата опитни бегачи е поверена задачата да тестват най-новия член в семейството AlphaFly на Nike - Air Zoom Alphafly Next%. Иновативните обувки за бягане имат целия потенциал да се превърнат в твоя незаменим съучастник по пътя към тестването на твоите лични граници и постигането на нови рекорди.

“Като човек, на когото животът му е минал на пистата, човек сменил стотици обувки, категорично твърдя, че Nike Alphafly е иновация в бягането, която не съм си и представял, че ще бъде на краката ми. Аз съм спринтьор, дългите бягания не са “моето”, но с Alpfafly за пръв път ги правя с такова удоволствие.” - казва Ванко.

В трите видеа в социалните мрежи на посланиците на бранда у нас - Ванко, Карин и Деница, ще откриеш “Какво е за тях бързината?” или #FindYourFast през погледа на активно спортуващи.

Всеки детайл в Nike Air Zoom Alphafly Next% е грижливо обмислен, така че обувките да могат да подкрепят своя притежател в постигането на неговите цели. Независимо дали те са бързи спринтове, тичане в планината или дълго бягане в парка.

През 2019 г. именно първата версия прототип на Nike Air Zoom Alphafly Next% помогна на Елиуд Кипчоге да сбъдне мечтата си и да пробяга маратона във Виена за по-малко от 2 часа, като така вдъхнови най-бързите бегачи да тестват своите граници.

А какво е новото при Air Zoom Alphafly Next%? Второто поколение на легендарната обувка е снабдено с повече ZoomX пяна, която спомага за по-голяма отзивчивост към стъпалото, като едновременно с това го защитава. Въпреки наличието на повече пяна, Alphafly Next% остават леки, поради новата външна обвивка, която от Nike разработват специално за модела. Материята се нарича Flyknit - тя успява да приеме формата на крака, а освен това е изключително лека и дишаща. Друга любопитна иновация в новия модел е персонализираната подметка, която се променя спрямо размера на обувката. При по-малките размери тя е по-гъвкава, а при по-големите тежестта се разпределя, така че всеки бегач да има едно и също усещане при досега си с Alphafly Next%, независимо от номера, който носи.

